اشتية لـ "كريم يونس": خرجت من بطن الحوت وعتمة الزنازين إلى شمس فلسطين

رام الله - دنيا الوطنهنأ رئيس الوزراء، د.محمد اشتية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كريم يونس، بالإفراج عنه من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.وأكد اشتية أن جميع الأسرى والأسيرات في معتقلات الاحتلال سينالون حريتهم، داعيا المنظمات الحقوقية الدولية، للتدخل للإفراج عن جميع الأسرى، خاصة الأسيرات والأطفال والمرضى منهم.وقال رئيس الوزراء: "يا كريم، خرجت من بطن الحوت وعتمة الزنازين إلى شمس فلسطين وقريباً إلى حرية الوطن، فحريتنا من حرية فلسطين، "فرحتنا بك كبيرة واعتزازنا بصمودك أكبر، والعقبى لبقية إخوانك ليكون اللقاء في القدس المحررة".وكان عميد الأسرى الفلسطينيين والعرب، كريم يونس (65 عاما)، تنسم فجر اليوم الخميس، الحرية، بعد أربعة عقود من الأسر في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.