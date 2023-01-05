(يديعوت): بن غفير أمر بإنزال الأسير كريم يونس في "رعنانا" لمنع صورة الانتصار





وبحسب الصحيفة، فإن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير هو من أمر بإنزال الأسير كريم يونس عند مفرق رعنانا لمنع "صورة الانتصار" بخروجه.





وأوضحت الصحيفة أن هذا القرار جاء بعد تقييم عقده الوزير مع مفوضة مصلحة السجون كاتي بيري وقائد الشرطة يعقوب شبتاي وقال بن غفير: "المخرب لا يليق أن يُحتفل بخروجه من السجن"، وفق تعبيره.

رام الله - دنيا الوطنكشفت صحيفة (يديعوت أحرونوت)الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، النقاب عن كواليس اللحظات الأخيرة قبل الإفراج عن الأسير كريم يونس بعد 40 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال.