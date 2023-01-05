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شؤون فلسطينية

هيئة تنشيط السياحة الأردنية تقيم حفل العشاء السنوي في مدينة أريحا

هيئة تنشيط السياحة الأردنية تقيم حفل العشاء السنوي في مدينة أريحا
رام الله - دنيا الوطن
أقامت هيئة تنشيط السياحة الأردنية حفل العشاء السنوي لوكلاء السياحة والسفر ومنظمي الرحلات، ممثلي وسائل الإعلام والمدونين الفلسطينيين في مدينة أريحا، برعاية سفير المملكة الأردنية الهاشمية في فلسطين عصام البدور.

جاء ذلك بحضور وزيرة السياحة والآثار الفلسطينية رولا معايعة، ووزيرة الصحة السيدة مي الكيلة، ووزير النقل والمواصلات عاصم سالم، ومعالي وزير التعليم العالي الدكتور محمود أبو مويس، ووزير التنمية الاجتماعية الدكتور أحمد مجدلاني، ورئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم السيد جبريل الرجوب، والأمين العام للهيئة الخيرية الهاشمية السيد أيمن المفلح، ومدير عام أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك فضيلة الشيخ عزام الخطيب، والأب إبراهيم فلتس، ورؤساء جمعيات وكلاء السياحة والسفر الفلسطينية، وممثلي هيئة تنشيط السياحة الأردنية في فلسطين، بالإضافة لعدد من ممثلي السلك الدبلوماسي العرب والأجانب المعتمدين لدى السلطة الوطنية الفلسطينية، والمسؤولين الفلسطينيين ممن لهم علاقة بالقطاع السياحي والاقتصادي.

وقدم السفير الأردني كلمة ترحيبية للحضور عبر من خلالها عن مدى اعتزازه بالروابط التاريخية والجغرافية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، وركز على أهمية تسويق المنتج السياحي الأردني والمنتج السياحي الفلسطيني كمنتج سياحي واحد متكامل للأسواق الوافدة للبلدين، وذلك لارتباطهما سياحيا، تاريخيا وجغرافيا.

وهذا ما أكدته من طرفها وزيرة السياحة الفلسطينية في كلمتها، حيث نوهت بأنه سوف يتم العمل على تجديد مذكرة التفاهم الخاصة بالسياحة قريبا ما بين وزارتي السياحة افي البلدين، والتي سوف يكون من أهم بنودها التركيز على السياحة الوافدة المشتركة، خاصة بأن الأراضي المقدسة تعتبر وجهة سياحية واحدة ومشتركة للعديد من الجنسيات ومن مختلف دول العالم، بالإضافة إلى التعاون ما بين جمعيات السياحة في البلدين كجمعية الفنادق وجمعية وكلاء السياحة والسفر، وجمعية الأدلاء السياحيين، وغيرها.

وقدم ممثل هيئة تنشيط السياحة الأردنية في فلسطين السيد/ خالد الكيلاني نبذة عن النشاطات والفعاليات التي تقوم بها الهيئة في السوق الفلسطيني، وأهمية هذا السوق بالنسبة للسياحة الوافدة للأردن.




واختتم الحفل بتوزيع الدروع التذكارية لبعض المسؤولين  ورؤساء الجمعيات السياحية الفلسطينية.

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