غزة: الغرفة التجارية تصدر بياناً بشأن أرض المعارض

رام الله - دنيا الوطن

أصدرت غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة، بياناً، بخصوص أرض المعارض بمدينة غزة.

وقالت في البيان إنه تم تخصيص أرض المعارض من قبل الحكومة في قطاع غزة لصالح وزارة الاقتصاد الوطني والتي قامت بدورها بالتعاقد مع الغرفة التجارية بغزة بشهر حزيران/يونيو 2014.





وأضافت: أن وزارة الاقتصاد الوطني، اشترطت في عقدها المبرم مع الغرفة التجارية حصولها على نسبة 20% من إيراد أرض المعارض.



