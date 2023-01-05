الرئيس عباس: المناضل كريم يونس يمثل رمزاً من رموز شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم











رام الله - دنيا الوطنهنأ الرئيس محمود عباس، الأسير المحرر، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، كريم يونس، بالإفراج عنه من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.وقال الرئيس عباس في تصريح أبرزته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن "المناضل كريم يونس يمثل رمزاً من رموز شعبنا الفلسطيني وأحرار العالم في الصمود".وأكد الرئيس عباس أن "قضية الأسرى هي قضية الشعب الفلسطيني بأسره، وملف الأسرى على رأس أولوياتنا، وسنبذل كل جهد ممكن لإطلاق سراحهم من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي".