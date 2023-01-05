(حماس) تعلق على استشهاد الفتى أبو زيتون في نابلس

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الشهيد الفتى عامر أبو زيتون (16 عاماً)، والذي استشهد برصاص الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم الخميس، مؤكدة أنّ "دماء الشهداء وقود ثورة شعبنا نحو الحرية".وقالت الحركة في بيان صحفي: "إنّ دماء شهدائنا الأبرار نور يضيء طريق المقاومة والتحرير، ويشدّ عزم شعبنا للنفير وضرب المحتل ومستوطنيه في كل أرجاء الوطن، فمحاولة إرهاب شبابنا لن تنجح في ثنيهم عن طريق المقاومة والثورة حتى كنس الاحتلال عن أرضنا ومقدساتنا".وأضافت: "نحيي عرين الأسود، وثوار مخيم بلاطة الذين تصدوا لاقتحام قوات الاحتلال الخاصة فجر اليوم، ونحيي أبناء شعبنا الصامدين في وجه مخططات الاحتلال وجرائم حكومته الفاشية، ونؤكد مواصلة اليقظة في المدن كافة، وشد الرحال والرباط في المسجد الأقصى المبارك".