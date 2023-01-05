أول تعليق من (حماس) بعد الإفراج عن الأسير كريم يونس

علقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على إفراج الاحتلال الإسرائيلي عن الأسير كريم يونس، فجر اليوم الخميس، بعد قضاء 40 عاماً من الاعتقال في سجون الاحتلال.



وقالت الحركة في بيان صحفي: "نهنّئ في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الأسير المحرَّر كريم يونس بالإفراج عنه، بعد أربعة عقود قضاها في سجون الاحتلال الفاشي؛ جسّد خلالها أبهى صور التحدّي والصمود والصبر، منتصراً بإرادته الصلبة على السجّان الصهيوني، لتبقى سيرته ومسيرته فخراً لكل فلسطيني، ومُلهمة شعبنا لمزيد من الصمود والثبات حتى نيل الحرية والاستقلال".



وأضافت: "نشارك عائلة المناضل المحرّر كريم يونس، وجماهير شعبنا، وأسرانا فرحة الإفراج عنه، ونقف بكل فخر واعتزاز أمام تضحيات وبطولات أسرانا الأحرار وأسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال، وندعو إلى مواصلة الفعاليات وحشد كل الطاقات تضامناً مع الأسرى حتى نيلهم الحرية وتنسّمهم عبقها في أرجاء الوطن بإذن الله".





رام الله - دنيا الوطن