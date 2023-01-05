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شؤون فلسطينية

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس؟

كيف تبدو حالة الطقس في فلسطين اليوم الخميس؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً الى شديد البرودة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح  غربية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة ، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط امطار محلية خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق ، والرياح جنوبية غربية الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

يوم الأحد، يكون الجو صافياً وباردا نهارا خاصة في المناطق الجبلية ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة ، والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من تدني مدى الرؤيا الافقية .

درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي:

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-7 13-7 13-7 بيت لحم 13-7 13-7 13-7
رام الله والبيرة 12-6 12-6 12-6 طولكرم 17-11 17-11 17-11
نابلس 15-8 15-8 15-8 قلقيلية 17-11 17-11 17-11
جنين 18-9 18-9 18-9 سلفيت 13-7 13-7 13-7
طوباس 19-10 19-10 19-10 روابي 15-8 15-8 15-8
الخليل 11-6 11-6 11-6 غزه 18-12 18-12 18-12
أريحا 21-13 21-13 21-13 خانيونس 18-12 18-12 18-12
الأغوار الشمالية 19-11 19-11 19-11 رفح 19-11 19-11 19-11

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