استشهاد طفل خلال اقتحام الاحتلال مخيم بلاطة في نابلس

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الطفل عامر أبو زيتون (16 عاماً) بعد إصابته برصاصة في الرأس، أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال اقتحام مدينة نابلس فجر اليوم الخميس.وأفادت مصادر محلية بأن قوة إسرائيلية خاصة تسللت إلى وسط مخيم بلاطة بمساندة تعزيزات عسكرية كبيرة من جيش الاحتلال حيث حاصر المخيم من عدة محاور، الأمر الذي أدى لاندلاع مواجهات أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي، ما أدى لاستشهاد الفتى عامر أبو زيتون وإصابة شابين آخرين.وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال منعت الطواقم الطبية من الوصول للإصابات، كما واندلعت اشتباكات مسلحة بين مقاومين وقوات الاحتلال خلال اقتحامها لمخيم بلاطة.وذكرت مصادر محلية أن مقاومين أطلقوا النار والعبوات محلية الصنع تجاه جنود الاحتلال، مما أدى إلى تعطل إحدى آليات الاحتلال في المخيم نتيجة الاشتباكات العنيفة.ولفتت المصادر بأن قوات الاحتلال انسحبت تدريجياً بعد اعتقال الشاب حسن عرايشي (كراجة) وعمه أحمد، بعد حصار منزله قرابة ساعة، والاعتداء على عائلته بالضرب المبرح، وتحطيم محتويات المنزل، وسط إطلاق نار في عدة محاور بمحيط مخيم بلاطة.