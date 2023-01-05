شرطة الاحتلال تقتحم منزل عائلة الأسير كريم يونس وتستولي على الأعلام والرايات

رام الله - دنيا الوطناقتحمت شرطة الاحتلال، الليلة، منزل عائلة الأسير كريم يونس في عارة داخل أراضي الـ48، واستولت على الأعلام الفلسطينية ورايات حركة "فتح".وأبلغت شرطة الاحتلال عائلة يونس بمنع رفع علم فلسطين ورايات "فتح"، والبوسترات التي عليها صور شعار العاصفة أو قبة الصخرة، وتشغيل الأغاني الوطنية الفلسطينية، كما استولت على كافة الأعلام والرايات من داخل الصوان الذي تم أقيم أمس بعد رفض الاحتلال استقبال كريم في صالة مغلقة.وتنتظر عائلة الأسير كريم يونس وأبناء شعبنا، اليوم الخميس، الخامس من كانون الثاني/ يناير 2023، موعد تحرر كريم، بعد انتهاء أربعة عقود من الأسر في سجون الاحتلال الإسرائيلي.كريم يونس عضو اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، أحد أبرز الثوار الفلسطينيين، الذين التحقوا بالمسيرة النّضالية، منذ ما قبل الانتفاضة الأولى عام 1987.ولد يونس في الثالث والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1958م، في بلدة عارة بأراضي عام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته.