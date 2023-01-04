الأولى عقب توليه منصبه.. تفاصيل محادثة هاتفية بين غالانت ونظيره الأميركي

رام الله - دنيا الوطنأجرى وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، مساء اليوم الأربعاء، مكالمة هاتفية مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، هي الأولى منذ توليه منصبه، شدد خلالها على أهمية العلاقات الخاصة بين إسرائيل والولايات المتحدة، والتي تقوم على القيم والمصالح المشتركة.كما أعرب غالانت عن التزامه بتعميق التعاون العسكري والأمني والتكنولوجي بين الأجهزة الأمنية في البلدين.وأوضح مكتب غالانت في تصريح له، أنه استعرض الوضع الحالي في مختلف القطاعات التي تعمل فيها إسرائيل، مشدداً في المحادثة على التزام إسرائيل ببذل كل ما في وسعها لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية تهدد إسرائيل والعالم بأسره، وشدد على ضرورة تعاون المجتمع الدولي بهذا الشأن.وناقش الوزيران مساهمة اتفاقيات "أبراهام" في الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط، وخلصوا إلى أنهم سيعملون على تعميق وتوسيع العلاقات مع دول المنطقة.وشكر غالانت الإدارة الأمريكية على التزامهما بأمن إسرائيل والحفاظ على تفوقها العملياتي في الشرق الأوسط، كما اتفق الجانبان على عقد أول اجتماع عمل لهما في الوقت القريب.