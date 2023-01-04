"هيئة المطاعم والفنادق" تدعم إيمان عواد بانتخابات الغرفة التجارية لغزة

رام الله - دنيا الوطنأعرب مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية عن دعمه ومساندته لسيدة الأعمال إيمان عواد، نائب رئيس الهيئة لخوضها غمار انتخابات غرفة تجارة وصناعة محافظة غزة كأول سيدة أعمال في قطاع غزة تترشح للانتخابات.وعبر مجلس الإدارة عن اعتزازه وتقديره بعواد لما تشكله من رافعة للقطاع الخاص وخصوصا القطاع السياحي، حيث كان لها بصمات واضحة ومباشرة في نهوض وتطوير القطاع السياحي خلال السنوات القليلة الماضية.ودعا المجلس مختلف القطاعات الاقتصادية لدعم وانتخاب السيدة إيمان عواد اسناداً وتشجيعاً للمرأة الفلسطينية.