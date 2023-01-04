مستشار هنية: على الاحتلال ألا يجازف باختبار صبر المقاومة

طاهر النونو

رام الله - دنيا الوطنحذرالمستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية ، مساء اليوم الأربعاء، الحكومة الإسرائيلية الجديدة، بعد اقتحام الوزير إيتمار بن غفير المسجد الأقصى.وقال النونو في حديث لقناة "الجزيرة مباشر" إن : "المقاومة الفلسطينية على جهوزية تامة لمواجهة أي حماقة يرتكبها الاحتلال".وأضاف "المقاومة في غزة لن تصمت على ما يحدث في القدس والضفة من انتهاكات وعلى الاحتلال الإسرائيلي ألا يجازف باختبار صبر المقاومة".وأكد النونو أن حكومة نتنياهو تسعى لتأجيج الصراع في القدس على قاعدة دينية، مشيرًا إلى أن اقتحام بن غفير للأقصى كان بمثابة محاولة لقياس ردة الفعل الفلسطينية والعربية.