بالأسماء: تشكيل مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة رفح

رام الله - دنيا الوطناجتمع مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة محافظة رفح المنتخب، اليوم الأربعاء، بحضور وفد من لجنة الانتخابات المركزيّة للغرف التجارية.وضمّ الوفد مدير وحدة القطاع الخاص برام الله إيهاب الحاج ياسين، وأمين عام اتحاد الغرف التجارية جمال جوابرة، ومدير عام الشؤون الإدارة بوزارة الاقتصاد محمد أبو عرام، ومدير وحدة القطاع الخاص بغزة تامر الزويدي، والمستشار القانوني بوزارة الاقتصاد يعقوب الغندور.وافتتح ياسين الجلسة مقدمًا الشكر للمرشحين، فيما نقل مباركة وزير الاقتصاد الوطني خالد عسيلي للمنتخبين.وخلال الاجتماع جرى انتخاب فتحي قشطة رئيسًا لمجلس الإدارة بالإجماع، وعبد الله السطري نائبًا للرئيس، وعبد الله ماضي أمين للصندوق، وعيسى النمس أمينًا للسر، وكمال النجيلي نائبًا لأمين الصندوق، ووائل أبو جراد نائب أمين السر.وعبَّر المجلس عن شكره للجنة الانتخابات على الجهود الكبيرة التي بذلتها خلال القترة الماضية من أجل إنجاح العرس الديمقراطي في كافة محافظات الوطن، وأيضًا شكر الأعضاء السابقين على ما قدموه من خدمات للهيئة العامة خلال السنوات الماضية.كما قدّم المجلس شكره إلى كافة الهيئة العامة من تجّار ورجال أعمال في مدينة رفح على ثقتهم ودعمهم لخطوات نجاح المجلس في المحافظة على هذا الصرح التجاري الهام، الذي يقدم الخدمات إلى كافة مكونات الاقتصاد الوطني الفلسطيني والقطاع الخاص.