"الخارجية": نعمل على توحيد الجهود الدولية لمواجهة حكومة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنأكد مساعد وزير الخارجية لشئون الأمم المتحدة والمنظمات الدولية من رام الله السفير عمر عوض الله، أن الوزارة تعمل على توحيد الجهود الدولية لمواجهة حكومة نتنياهو المتطرفة.وأوضح عوض الله، خلال تصريحات لقناة "الغد" الفضائية، أن السلطة تستهدف الذهاب إلى مجلس الأمن لتحذير المجتمع الدولي بمخطط وزير الأمن الإسرائيلي بن غفير الذي يشعل المنطقة.وأشار إلى أن خطة السلطة الفلسطينية تضمن السعي إلى تشكيل جبهة رفض دولية لانتهاكات ومخططات الحكومة الإسرائيلية الجديدة ضد الشعب الفلسطيني.ويعقد مجلس الأمن الدولي غدا الخميس، جلسة طارئة لمناقشة انتهاك إسرائيل للوضع الراهن في القدس، بطلب فلسطيني أردني مشترك، تم تأييده من الإمارات والصين.