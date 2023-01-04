جماعات استيطانية تطالب رسمياً بذبح القرابين

رام الله - دنيا الوطنطالبت جماعات استيطانية من سلطات الاحتلال بتوسيع عمليات الاقتحام والتدنيس للمسجد الأقصى المبارك.وقدمت ما تسمى بمنظمة "عائدون للهيكل" بطلب رسمي لشرطة الاحتلال للسماح لها بذبح "قربان عيد الفصح اليهودي" في ابريل القادم داخل المسجد الأقصى المبارك.وجاء في الطلب الذي تقدمت به المنظمة، إقامة مراسم ذبح قرابين عيد الفصح اليهودي داخل المسجد الأقصى، وإعطاء الموافقة على ذلك بأسرع وقت ممكن حتى تتمكن من إنهاء كافة الترتيبات اللازمة حتى شهر أبريل.وطالبت جماعات الهيكل في وقت سابق من ما يسمى بوزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف "ايتمار بن غفير"، بفتح المسجد الأقصى أمام اقتحامات المستوطنين حتى أيام السبت، وتمديد ساعات اقتحامات المستوطنين إلى ساعات المساء وكذلك فتح جميع البوابات.وتطالب جماعات الهيكل أيضاً بعدم اقتصار اقتحامات اليهود للمسجد الأقصى على المجموعات، والسماح لهم بالاقتحام هناك أيضًا بشكل فردي وفي جميع أنحاء المسجد.وتسعى جماعات الهيكل أيضًا إلى تسهيل إجراءات الفرز بشكل كبير لليهود عند مدخل المسجد وتوسيع المدخل الضيق ووضع جسر حجري وهي خطوة عارضتها الأردن.وظهرت منظمة "عائدون إلى الهيكل" عام 2014، وهدفها الأساسي هدم المسجد الأقصى المبارك وبناء الهيكل المزعوم.