شؤون فلسطينية

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" و"شؤون اللاجئين" تطلقان فيلما توثيقيا عن الملتقى الثقافي التربوي

"اللجنة الوطنية للتربية والثقافة" و"شؤون اللاجئين" تطلقان فيلما توثيقيا عن الملتقى الثقافي التربوي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت اللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم ودائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الأربعاء، الفيلم التوثيقي حول فعاليات الملتقى الثقافي التربوي الفلسطيني العاشر- بيروت 2022، والذي نظمته اللجنة والدائرة برعاية من الرئيس محمود عباس بالجمهورية اللبنانية من 25 ولغاية 30 من شهر نوفمبر الماضي.

ويهدف الفيلم لتوثيق هذه التظاهرة الثقافية الفنية التي نفذت بحضور رسمي وشعبي بارز، في إحدى أكبر مناطق تواجد شعبنا الفلسطيني بالشتات، والتي استهدفت في هذا العام قطاع متخصص من المبدعات والمبدعين الشباب في مخيمات اللجوء داخل الوطن والشتات، وتوثيقا للزيارات والجولات التي نفذها الملتقى للمناطق التي لها علاقة بالإرث الوطني والنضالي والحضاري للشعب الفلسطيني في لبنان، بالإضافة للجهود المميزة من طاقم العمل والمشاركين في إنتاج لوحة فنية متكاملة بدءاً من اليوم الأول بالتدريب وورش العمل المختلفة لكافة أشكال الإبداع، وصولا إلى الحفل الختامي والعروض الختامية.

وأوضحت اللجنة الوطنية بأن هذا الفيلم تم تصويره وإنتاجه من قبل المشارك صلاح الحو والمشاركة رجاء عايش وهم من الحاصلين على جوائز دولية في مجالات التصوير والإخراج وصناعة المحتوى.

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