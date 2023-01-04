شؤون فلسطينية

تحسن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال الشهر الماضي

تحسن مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال الشهر الماضي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أظهرت نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال في فلسطين تحسناً خلال كانون الأول الماضي ليبلغ 2.5 نقطة مقارنة -1.8 نقطة تشرين الثاني، جراء تحسنه في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقالت سلطة النقد، إن المؤشر في الضفة ارتفع من 0.8 نقطة في تشرين الثاني إلى 5.0 نقطة في كانون الأول، مدفوعاً بالزيادة الملحوظة في مؤشر التجارة من -2.6 إلى -0.4، والزراعة من 2.2 إلى 3.6، ومؤشر النقل والتخزين من -0.4 إلى 0.4.

في حين استقر مؤشر الصناعة عند 3.2 نقطة، ومؤشر الإنشاءات عند -1.7 نقطة، إضافة إلى استقرار مؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.3 نقطة، ومؤشر الطاقة المتجددة عند -0.2 نقطة.

وبشكل عام، أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في الضفة الغربية بانخفاض مستويات الإنتاج والمبيعات، إلى جانب انخفاض في حجم المخزون، مع توقعات إيجابية إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للثلاثة أشهر القادمة.

كما تحسن المؤشر الكلي في قطاع غزة من -15.1 نقطة في تشرين الثاني إلى –10.3 نقطة في كانون الأول، إذ ارتفع مؤشر الصناعة من 1.8 إلى 4.1، ومؤشر الزراعة من -1.2 إلى 1.2، ومؤشر الطاقة المتجددة من –4.8 إلى -3.7، ومؤشر النقل والتخزين من 0.0 إلى 0.8، مقابل انخفاض مؤشر الإنشاءات من –2.9 إلى -3.9، واستقرار مؤشر التجارة عند -8.8 نقطة، ومؤشر الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عند 0.0 نقطة.

وقد أفاد أصحاب المنشآت المستطلعة آرائهم في القطاع بارتفاع مستويات الإنتاج وانخفاض في حجم المبيعات، بالإضافة إلى ارتفاع في حجم المخزون، وكانت توقعاتهم إزاء مستويات الإنتاج والتوظيف للأشهر الثلاث القادمة ايجابية.

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