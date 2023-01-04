شؤون فلسطينية

منتدى الإعلاميين يكرم اللواء نوفل لدوره بخدمة الصحفيين

منتدى الإعلاميين يكرم اللواء نوفل لدوره بخدمة الصحفيين
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
زار وفد إعلامي ضم ممثلي الأطر الصحفية، يوم الأربعاء، اللواء سامي نوفل مساعد وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني بمكتبه في مدينة غزة، وقدم له درع تكريم لجهوده المتواصلة في خدمة الصحفيين وتسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري. 

وجاءت الزيارة بمبادرة من منتدى الإعلاميين الفلسطينيين، حيث ضم الوفد رئيس مجلس إدارة المنتدى خضر الجمالي ورئيس مجلس الإدارة السابق عماد الإفرنجي ومدير المنتدى محمد ياسين والصحفي فتحي صباح رئيس المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية والصحفي عماد زقوت رئيس كتلة الصحفي الفلسطيني والصحفي توفيق سليم رئيس التجمع الإعلامي الفلسطيني.

وعبر الإفرنجي عن تقديره العميق لجهود اللواء نوفل الدؤوبة في خدمة جموع الصحفيين الفلسطينيين، لاسيما تسهيل سفرهم عبر معبر رفح البري في إطار تواصلهم مع العالم الخارجي وتمكينهم من المشاركة في المؤتمرات والفعاليات الإعلامية الدولية.

وأعرب عن أمله باستمرار تقديم الخدمات للصحفيين وتسهيل مهام عملهم لخدمة القضية الوطنية والمجتمع الفلسطيني، مشيراً إلى تضحيات فرسان الإعلام الفلسطيني في مختلف المحطات الوطنية، مستحضراً الاستهداف الإسرائيلي المتواصل لهم لاسيما اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة والزميلة غفران وراسنة والزميل نضال اغبارية.

بدوره، شكر اللواء نوفل مبادرة منتدى الإعلاميين الفلسطينيين لتكريمه، معتبراً جهوده في خدمة الصحفيين في إطار الواجب، مثمناً دور الصحفيين الوطني في خدمة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، معبراً عن أمله بمزيد من التقدم والازدهار على مستوى الإعلام الوطني.  

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