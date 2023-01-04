شؤون فلسطينية

تحديد موعد صرف راتب ديسمبر.. أبرز قرارات اجتماع لجنة العمل الحكومي بغزة

تحديد موعد صرف راتب ديسمبر.. أبرز قرارات اجتماع لجنة العمل الحكومي بغزة
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
عقدت لجنة متابعة العمل الحكومي اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء، بمقر رئاسة العمل الحكومي، وبدأ الاجتماع بتهنئة شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية والإسلامية بالعام الجديد، وتوجيه التحية للأسير البطل كريم يونس بقرب حلول موعد الإفراج عنه، بعد أربعين عاما قضاها في زنازين الاحتلال، آملة أن يشهد هذا العام تحرير جميع الأسرى.

ودانت اللجنة اقتحام الوزير بحكومة الاحتلال بن غفير، للمسجد الأقصى وتصاعد وتيرة الاعتداءات ضد أبناء شعبنا في القدس والضفة والتهديدات ضد غزة، ما ينذر بأن حكومة الاحتلال الحالية ستكون أكثر إجرامًا وتطرفًا على دماء شعبنا من سابقاتها، مطالبة المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته تجاه هذه العربدة.

وناقشت اللجنة عددًا من المذكرات والتقارير المقدمة من الوزارات والمؤسسات الحكومية، فيما أحالت عدداً من المقترحات المقدمة للوزارات المعنية للدراسة والإفادة بالرأي.

وقررت اللجنة منح إعفاء للمؤسسات الإعلامية والإذاعات عن رسوم البث المتراكمة بنسبة 75%، بالإضافة لإقرار تدخلات المؤسسات الحكومية، لمعالجة آثار المنخفض الجوي الأخير.

وخصصت اللجنة قطعة أرض لصالح توسعة مرافق معبر رفح البري، واعتماد لائحة تنظيم حفظ وإتلاف الوثائق الرسمية.

وأعلنت عن صرف رواتب الموظفين عن شهر ديسمبر، اعتباراً من يوم الأحد القادم، بنفس نسبة الصرف السابقة، بالإضافة للمصادقة على لائحة سياسات تزويد البيانات الحكومية وآلية جمع البيانات العامة.

وتم إحالة عدد من الموظفين إلى التقاعد المبكر، بناء على طلبهم.

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