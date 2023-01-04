"فارس" يستنكر طلب سحب جنسية الأسيرين كريم وماهر يونس

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس نادي الأسير قدورة فارس، إنّ طلب المتطرف آرييه درعي بسحب الجنسية من الأسيرين كريم وماهر يونس، هو تعبير صارخ عن مستوى التطرف والفاشية، غير المسبوق لحكومة الاحتلال، والتي يحاول أطرافها التسابق لإيجاد مسارات جديدة لفرض مزيد من التنكيل بالفلسطينيين.ويرى فارس، في تصريح صحفي، صباح اليوم الأربعاء، أنّ المتطرف "درعي"، تقدم بهذا الطلب، استجابة لطلب جمعيات متطرفة، مؤكدا أنه يدرك تمامًا أنّ هذا الطلب غير قانوني.وعدَّ "فارس" هذا الطلب جزءًا من دائرة أكبر وأوسع من الأهداف لمحاربة الوجود الفلسطيني، مبينًا أن الاحتلال لم يكتف باعتقال كريم وماهر 40 عامًا، بل يريد أن يمعن في عملية الانتقام بطرق مختلفة، في سبيل إرضاء شهوة المتطرفين اليوم ليس إلا.ووصف "فارس" تصاعد الحديث عن التهديدات بسحب الجنسية، بأنه "مؤشر خطير على ما ستحمله المرحلة القادمة، من محاولات تهجير تطال الفلسطينيين"، مشيراً إلى قضية إبعاد الحقوقي صلاح الحموري التي رأى فيها دليلًا واضحًا على النوايا المتصاعدة حيال ذلك.وقال "فارس"، إن ما تواجهه قضية الأسرى اليوم، هي نتاج لعملية تحريض استمرت على مدار سنوات، وتضاعفت مع تصاعد التيار اليميني الأكثر تطرفًا، والذي رأى في هذه القضية أداة أساسية لكسب أصوات الناخبين.ويستعد الأسير كريم يونس للحرية، وهو الذي اعتقله الاحتلال في السادس من يناير/كانون الثاني 1983، وحكم عليه بالسّجن المؤبد، وحُدد المؤبد له لاحقا بـ40 عاما.وفي عام 2013، في ذكرى اعتقاله الـ30، توفّي والده، واستمرت والدته في زيارته، رغم مرضها وكبر سنها، إلى أن توفيت في مايو/أيار الماضي، أي قبل 8 أشهر من الإفراج عنه