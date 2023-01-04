دولي

روسا تعلن بدء مهمة الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" القتالية المزودة بصواريخ "تسيركون"

روسا تعلن بدء مهمة الفرقاطة "الأميرال غورشكوف" القتالية المزودة بصواريخ "تسيركون"
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام روسية، الأربعاء، بأن روسيا ستستخدم صواريخ "تسيركون" خلال مهمة الفرقاطة "الأميرال غورشكوف".

وقال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، أثناء مراسم دخول الفرقاطة الخدمة القتالية والذي أقيم بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر الفيديو، اليوم الأربعاء: "اليوم تبدأ الفرقاطة "أميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف" المزودة بصواريخ "تسيركون" فرط الصوتية تنفيذ مهمة بحرية في المحيطين الأطلسي والهندي وكذلك البحر المتوسط". وفق (روسيا اليوم).

وأشار إلى أن الجهود الرئيسية لطاقم الفرقاطة ستتركز على ردع التهديدات التي تواجهها روسيا. وأوضح: "ستتركز الجهود الرئيسية خلال المهمة على مواجهة تهديدات روسيا والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين بالتعاون مع الدول الصديقة".

وأضاف أنه سيتم خلال التدريبات التي ستجريها الفرقاطة تدريب أعمال طاقمها لاستخدام الأسلحة فرط الصوتية والصواريخ المجنحة بعيدة المدة في الظروف المختلفة.

وشدد على أن صواريخ "تسيركون" قادرة على العمل بغض النظر عن كل أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والواعدة".

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