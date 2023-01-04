شؤون فلسطينية

المطران حنا: كل التحية لجامعاتنا الفلسطينية على دورها المميز

المطران حنا: كل التحية لجامعاتنا الفلسطينية على دورها المميز
المطران حنا
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا، رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس: إن "الجامعات الفلسطينية تقوم بدور رائد في حقل الثقافة والتعليم والابداع وتكريس ثقافة الانتماء للأرض والهوية". 

وأضاف المطران حنا: "فجامعة النجاح الوطنية في نابلس تحقق الكثير من النجاحات، أما الجامعة العربية الأمريكية فتنال جوائز متقدمة في البحث العلمي".

وتابع: "كذلك جامعة بيرزيت أما جامعة القدس في أبو ديس فهي ريادية في كثير من الابداعات ويكفيها فخرا إنها حاملة لهذا الاسم العظيم".

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