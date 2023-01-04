شؤون فلسطينية

حماس تدين اقتحام الاحتلال المقبرة (البروتستانتية) بالقدس

حماس تدين اقتحام الاحتلال المقبرة (البروتستانتية) بالقدس
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم حركة (حماس) عبد اللطيف القانوع، إننا "ندين بشدّة قيام مجموعة من الصهاينة المتطرّفين اقتحام مقبرة (البروتستانتية) في مدينة القدس المحتلة، وتحطيم شواهد القبور والدوس عليها، في سلوك إجرامي عنصري يخالف كل الشرائع السماوية والأعراف الدولية".

وتابع في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء، "نحمّل حكومة الاحتلال الفاشية المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه الجريمة".

وأكد خلال تصريحه على أنَّ "جرائم الاحتلال ومستوطنيه المتصاعدة في الاعتداء وتدنيس القبور الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة تكشف حقيقة هذا الكيان الغاصب وطبيعة المتطرّفين الصهاينة العدوانية ضد الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته، ما يضع كل المؤسسات الحقوقية والإنسانية والمجتمع الدولي أمام مسؤولياتهم لإدانتها ووقفها وإنهاء الاحتلال الصهيوني الغاشم لأرضنا ومقدساتنا الإسلامية والمسيحية".

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