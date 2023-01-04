مباشر | تغطية صحفية: تشييع جثمان الشهيد أشرف هلسة في بلدة السواحرة


شؤون فلسطينية

"الخارجية": نطالب بإجراءات دولية وأمريكية عاجلة لوقف حرب الاحتلال على القدس ومقدستها

"الخارجية": نطالب بإجراءات دولية وأمريكية عاجلة لوقف حرب الاحتلال على القدس ومقدستها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
طالبت وزارة الخارجية والمغتربين مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في توفير الحماية الدولية لمدينة القدس ومقدساتها، في ضوء الاعتداء الهمجي الآثم الذي ارتكبه المستوطنون على مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس، وتدنيس حرمة القبور، وتكسير الصلبان.

كما طالبت الوزارة، في بيان، صدر عنها اليوم الأربعاء، الادارة الأميركية بترجمة مواقفها وأقوالها إلى أفعال تكفل حماية القدس ومقدساتها، ولجم تصرفات غلاة المتطرفين في الحكومة الإسرائيلية وأتباعها.

واعتبرت أن هذه الممارسات الإسرائيلية الاستفزازية تندرج في إطار المخططات الإسرائيلية الهادفة لتهويد المدينة المقدسة، ومقدساتها المسيحية، والإسلامية، واستهداف واضح للكنائس، واتباعها في المدينة المقدسة.

وتنظر الوزارة بخطورة بالغة لهذا الاعتداء، الذي يأتي بعيد اقتحام الوزير المتطرف ايتمار بن غفير للمسجد الأقصى، في دلالة واضحة على حجم التطرف، والعنصرية، والعدوانية لدى حكومة نتنياهو، وما تنشره من مناخات معادية تستظل بها الجمعيات الاستيطانية المتطرفة ومنظمات المستوطنين الإرهابية الداعية، لتكريس عمليات أسرلة وتهويد القدس.

أخبار ذات صلة

حماس تدين اقتحام الاحتلال المقبرة (البروتستانتية) بالقدس

حماس تدين اقتحام الاحتلال المقبرة (البروتستانتية) بالقدس

كشف &quot;تنسيقات مصرية&quot; للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح غدًا الخميس

الشرطة تعلن عن خطتها المرورية خلال الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي

الشرطة تعلن عن خطتها المرورية خلال الاحتفالات بعيد الميلاد حسب التقويم الشرقي

&quot;حرية&quot;: سياسة التهجير والتمييز العنصري لسلطات الاحتلال جريمة حرب

"حرية": سياسة التهجير والتمييز العنصري لسلطات الاحتلال جريمة حرب

&quot;الإسلامية المسيحية&quot; تحذر: اقتحام بن غفير للأقصى خطير ويؤسس لمخطط التقسيم والمشاركة

"الإسلامية المسيحية" تحذر: اقتحام بن غفير للأقصى خطير ويؤسس لمخطط التقسيم والمشاركة

قيادي فلسطيني يكشف ما ستناقشه اللجنة التنفيذية للمنظمة غدًا

قيادي فلسطيني يكشف ما ستناقشه اللجنة التنفيذية للمنظمة غدًا

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أشرف هلسة ومحمد عمرو

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أشرف هلسة ومحمد عمرو

&quot;هنية&quot;: ما يحدث بالأقصى تطور خطير وينذر بتفجّر مواجهة جديدة

"هنية": ما يحدث بالأقصى تطور خطير وينذر بتفجّر مواجهة جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;الإسلامية المسيحية&quot; تحذر: اقتحام بن غفير للأقصى خطير ويؤسس لمخطط التقسيم والمشاركة

"الإسلامية المسيحية" تحذر: اقتحام بن غفير للأقصى خطير ويؤسس لمخطط التقسيم والمشاركة

رام الله: الاحتلال يهدم غرفًا زراعية ويقتلع 250 شتلة زيتون

رام الله: الاحتلال يهدم غرفًا زراعية ويقتلع 250 شتلة زيتون

تونس تدين اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى: استفزاز صارخ واستهتار بالشرعية الدولية

تونس تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى: استفزاز صارخ واستهتار بالشرعية الدولية

&quot;الإعلامي الحكومي&quot; يطالب التلفزيون الألماني بالتراجع عن قرار إغلاق مكتبه في غزة

"الإعلامي الحكومي" يطالب التلفزيون الألماني بالتراجع عن قرار إغلاق مكتبه في غزة

الاحتلال ينفذ عمليات هدم في بلدة سلوان المقدسية وجنوب بيت لحم

الاحتلال ينفذ عمليات هدم في بلدة سلوان المقدسية وجنوب بيت لحم

بحضور الصالحي.. تفاصيل اجتماع لمكتب محافظة رام الله والبيرة لحزب الشعب

بحضور الصالحي.. تفاصيل اجتماع لمكتب محافظة رام الله والبيرة لحزب الشعب

الشؤون المدنية: اليوم سيتم استلام جثمان الشهيد محمد عمرو من مدينة حلحول

الشؤون المدنية: اليوم سيتم استلام جثمان الشهيد محمد عمرو من مدينة حلحول

إصابة جندي بجراح طفيفة إثر محاولة الاستيلاء على سلاح في جنين

إصابة جندي بجراح طفيفة إثر محاولة الاستيلاء على سلاح في جنين

منوعات

تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب في لبنان بسبب فضل شاكر

تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب في لبنان بسبب فضل شاكر

حسن الرداد يؤكد أنباء ولادة زوجته إيمي سمير غانم

حسن الرداد يؤكد أنباء ولادة زوجته إيمي سمير غانم

شاهد.. أحلام الشامسي تطرح ألبوم &quot;رزق الورد&quot; باللهجة العراقية

شاهد.. أحلام الشامسي تطرح ألبوم "رزق الورد" باللهجة العراقية

عمرو دياب الأعلى استماعاً في العالم العربي في بداية 2023

عمرو دياب الأعلى استماعاً في العالم العربي في بداية 2023

شاهد.. فرح الزاهد: &quot;أتمنى الارتباط لكن لا أحد يتقدم لخطبتي&quot;

شاهد.. فرح الزاهد: "أتمنى الارتباط لكن لا أحد يتقدم لخطبتي"

شاهد.. بعد التنمر على ابنة دنيا سمير غانم.. أول رد من والدها رامي رضوان

شاهد.. بعد التنمر على ابنة دنيا سمير غانم.. أول رد من والدها رامي رضوان

شاهد.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها حول الزواج المدني

شاهد.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها حول الزواج المدني

شاهد: شمس الكويتية في مطار اللد.. ماذا قالت عن سبب الزيارة؟

شاهد: شمس الكويتية في مطار اللد.. ماذا قالت عن سبب الزيارة؟

شاهد.. نادية الجندي تكشف عن خلطتها السرّية للحفاظ على رشاقتها

شاهد.. نادية الجندي تكشف عن خلطتها السرّية للحفاظ على رشاقتها

شاهد.. شيرين عبد الوهاب تتجاهل الهجوم عليها وتتخذ هذا القرار

شاهد.. شيرين عبد الوهاب تتجاهل الهجوم عليها وتتخذ هذا القرار

عربي

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

الأردن والإمارات: على إسرائيل وقف إجراءاتها &quot;اللاشرعية&quot;

الأردن والإمارات: على إسرائيل وقف إجراءاتها "اللاشرعية"

فيديو: نصر الله يُعقب على اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

فيديو: نصر الله يُعقب على اقتحام "بن غفير" للأقصى

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان