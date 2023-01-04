مباشر | تغطية صحفية: تشييع جثمان الشهيد أشرف هلسة في بلدة السواحرة


شؤون فلسطينية

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أشرف هلسة ومحمد عمرو

الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أشرف هلسة ومحمد عمرو
الاحتلال يسلم جثماني الشهيدين أشرف هلسة ومحمد عمرو
رام الله - دنيا الوطن
تسلّمت طواقم الهيئة العامة للشؤون المدنية والهلال الأحمر، ظهر اليوم الأربعاء، جثماني الشهيدين أشرف هلسة (30 عاما) من بلدة السواحرة جنوب شرق مدينة القدس، ومحمد عمرو (36 عاما) من مدينة حلحول شمال الخليل، بعد احتجاز جثمانيهما ما يقارب العامين، ليواريا الثرى حسب ترتيبات عائلاتهما.

وسلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد عمرو الذي ارتقى برصاص الاحتلال بالقرب من تجمع "عتصيون" الاستيطاني في الأول من شهر شباط عام 2021، على حاجز ترقوميا العسكري، حيث جرى نقله الى المستشفى الأهلي لإجراء المعاينات الطبية، والعدلية، وتوثيقها.

كما سلّمت سلطات الاحتلال جثمان الشهيد هلسة، الذي ارتقى برصاص الاحتلال عند باب حطة أحد أبواب المسجد الأقصى في آب عام 2020، عند حاجز الزعيم شرق القدس، حيث سيوارى جثمانه الثرى في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا في مقبرة واد اللبان في السواحرة الشرقية.

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