حاخام إسرائيلي يصف سموتريتش بـ"حمار وأحمق وغبي"

رام الله - دنيا الوطنأفاد موقع (سروجيم) الإسرائيلي، بأن الحاخام بنتسيون موتسافي هاجم زعيم (الصهيونية الدينية)، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووصفه بـ "حمار وأحمق وغبي".ووفقًا للموقع، فإن ذلك جاء إثر قراره بإلغاء الضريبة عن المشروبات المحلاة والأواني التي تستخدم لمرة واحدة.وقال الحاخام بنتسيون: إن"هذا الحمار خفض الضريبة عن المشروبات المحلاة، أحمق، إنني أتفهم خفض الضريبة عن الأواني للاستخدام مرة واحدة".وتابع: "حسنا، لكن دولتنا هي رقم 1 في استئصال الأعضاء، بسبب مرض السكري، وعدد مرضى السكري تجاوز مليون مريض، السكر يجعلك سمينًا ويجلب لك أمراضًا رهيبة، ويأتي هذا الأحمق ويخفض الضرائب!! ماذا حدث؟".