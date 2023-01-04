دولي

حاخام إسرائيلي يصف سموتريتش بـ"حمار وأحمق وغبي"

حاخام إسرائيلي يصف سموتريتش بـ"حمار وأحمق وغبي"
بتسلئيل سموتريتش
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (سروجيم) الإسرائيلي، بأن الحاخام بنتسيون موتسافي هاجم زعيم (الصهيونية الدينية)، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووصفه بـ "حمار وأحمق وغبي".

ووفقًا للموقع، فإن ذلك جاء إثر قراره بإلغاء الضريبة عن المشروبات المحلاة والأواني التي تستخدم لمرة واحدة.

وقال الحاخام بنتسيون: إن"هذا الحمار خفض الضريبة عن المشروبات المحلاة، أحمق، إنني أتفهم خفض الضريبة عن الأواني للاستخدام مرة واحدة".

وتابع: "حسنا، لكن دولتنا هي رقم 1 في استئصال الأعضاء، بسبب مرض السكري، وعدد مرضى السكري تجاوز مليون مريض، السكر يجعلك سمينًا ويجلب لك أمراضًا رهيبة، ويأتي هذا الأحمق ويخفض الضرائب!! ماذا حدث؟".

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