محاولات إسرائيلية لمنع عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي بشأن اقتحام "بن غفير" للأقصى

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأربعاء، بأن إسرائيل تحاول منع عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدًا بشأن قضية اقتحام "بن غفير" للمسجد الأقصى بالأمس.ووفق موقع (واللا) الإسرائيلي، فإن هناك محاولات في إسرائيل لمنع عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدًا بشأن اقتحام وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير للأقصى، وإحباط صدور قرار أو نشر بيان باسم أعضاء المجلس"وبحسب الموقع، فإن ذلك جاء في برقية سرية من وزارة الخارجية أرسلت صباح اليوم الأربعاء إلى حوالي 15 سفارة وممثلية إسرائيلية حول العالم.