العربية الفلسطينية: منظمة التحرير الفلسطينية صمام الأمان للشعب الفلسطيني





رام الله - دنيا الوطنقال محمد أبو عريبان، عضو اللجنة المركزية للجبهة العربية الفلسطينية، أمين سر المحافظة الوسطى: " إن منظمة التحرير الفلسطينية هي صمام أمان للشعب الفلسطيني في مواجهة غطرسة الاحتلال الإسرائيلي "، مؤكدا أن المنظمة الممثل الشرعي و الوحيد، داعيا حركة حماس للعمل تحت مظلتها، رافضا تشكيل أي كيانات موازية لها".وشدد في كلمته خلال تهنئة الجبهة العربية الفلسطينية حركة حماس بالمحافظة الوسطى بانطلاقتها أل ٣٥ على أن " القضية الفلسطينية تجمعنا و توحدنا "؛ منوها إلى :" نختلف مع بعضنا، لكننا لا نختلف على فلسطين "، مضيفا أن الوطن يتسع للجميع، مبينا أن الجبهة دائما و أبدا تدعو للوحدة، و رص الصفوف، مترحما على شهداء مسيرة النضال الفلسطيني منذ انطلاقة الثـورة الفلسطينية المعاصرة و حتى هذا اليوم.وطالب أبو عريبان "بالالتفاف حول مشروع وطني ينهي الانقسام الذي دام ١٥ عاما و نيف، داعيا إلى الوحدة لمواجهة مخططات الاحتلال ، مستعرضا بعض هذه المخططات من تهويد للمدينة المقدسة، و قتل الأسرى، و اقتحامات للمسجد الأقصى".ولفت إلى أن "المقاومة الفلسطينية بكل أشكالها و أدواتها حق مشروع ،كفلته كل المواثيق الدولية، مشيدا بجهود الدبلوماسية الفلسطينية في انتزاع موافقة الأمم المتحدة على فتوى ماهية احتلال إسرائيل أراضي دولة فلسطين".بدورها، رحبت حركة حماس بزيارة الجبهة العربية الفلسطينية لتهنئتها بذكرى الانطلاقة ٣٥، مؤكدة أن علاقات طيبة تربط حماس بالجبهة، و الفصائل الفلسطينية كافة.