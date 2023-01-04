تونس تدين اقتحام "بن غفير" للأقصى: استفزاز صارخ واستهتار بالشرعية الدولية

رام الله - دنيا الوطنأدانت تونس، اقتحام الوزير بحكومة الاحتلال الاسرائيلي ايتمار بن غفير، لباحات المسجد الأقصى، في استفزاز صارخ لمشاعر الفلسطينيين وجميع المسلمين في مختلف انحاء العالم، واستهتار بقرارات الشرعية الدولية.ودعت تونس في بيان صحفي، "المجموعة الدولية الى تحمل مسؤولياتها القانونية والاخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل والتحرك السريع والفاعل من اجل التصدي الحازم لهذه الممارسات التصعيدية، والكف عن مثل هذه الانتهاكات الخطيرة".وأعربت تونس عن تضامنها الكامل مع الشعب الفلسطيني في نضاله البطولي من اجل استرداد حقوقه غير القابلة للتصرف، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.