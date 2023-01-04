عربي

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
ارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين الانتحاريين بمنطقة مهاس في إقليم هيران وسط الصومال إلى 15 قتيلاً.

وكان مسؤولون أمنيون قالوا إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر في هجوم بسيارات مفخخة متزامنة في بلدة بوسط الصومال، وفق قناة (الميادين).

وقال مسؤول الأمن المحلي، عبدالله أدان، إن "الإرهابيين هاجموا بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين. واستهدفوا منطقة مدنية".

ووقع الاعتداء الذي نُسب لعناصر "حركة الشباب" المتطرفة في منطقة هيران وسط الصومال،  وقال قائد الشرطة في محاس عثمان نور إن "الإرهابيين لجأوا بعد هزيمتهم إلى استهداف المدنيين بشكل يائس"، مضيفاً: "لقد قتلوا مدنيين أبرياء في الانفجارين".

يشار إلى أن رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، دعا القوات العسكرية قبل أيام للاستعداد لمحاربة الإرهاب، كذلك أعلنت الحكومة  الصومالية استمرارها في مطاردة حركة "الشباب" التابعة لتنظيم "القاعدة".

أخبار ذات صلة

الأردن والإمارات: على إسرائيل وقف إجراءاتها &quot;اللاشرعية&quot;

الأردن والإمارات: على إسرائيل وقف إجراءاتها "اللاشرعية"

فيديو: نصر الله يُعقب على اقتحام &quot;بن غفير&quot; للأقصى

فيديو: نصر الله يُعقب على اقتحام "بن غفير" للأقصى

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

مصر: نأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

مصر: نأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

&quot;الخارجية الأردنية&quot;: اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

"الخارجية الأردنية": اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

حميدتي يغلق حدود السودان مع إفريقيا الوسطى لهذا السبب

إعلام إسرائيلي يعلق على فيديو حزب الله &quot;قسمًا قادرون&quot;

إعلام إسرائيلي يعلق على فيديو حزب الله "قسمًا قادرون"

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الاحتلال ينفذ عمليات هدم في بلدة سلوان المقدسية وجنوب بيت لحم

الاحتلال ينفذ عمليات هدم في بلدة سلوان المقدسية وجنوب بيت لحم

بحضور الصالحي.. تفاصيل اجتماع لمكتب محافظة رام الله والبيرة لحزب الشعب

بحضور الصالحي.. تفاصيل اجتماع لمكتب محافظة رام الله والبيرة لحزب الشعب

&quot;المرور&quot; بغزة: إصابتان في ستة حوادث سـير خلال الـ24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: إصابتان في ستة حوادث سـير خلال الـ24 ساعة الماضية

سلطة الأراضي ومحافظة القدس تبحثان سبل التعاون

سلطة الأراضي ومحافظة القدس تبحثان سبل التعاون

مثمناً دعوة الرئيس لحوار شامل.. تفاصيل بيان للمكتب السياسي لـ &quot;النضال الشعبي&quot;

مثمناً دعوة الرئيس لحوار شامل.. تفاصيل بيان للمكتب السياسي لـ "النضال الشعبي"

لوقف الانفجار الوشيك للوضع.. رياض منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين

لوقف الانفجار الوشيك للوضع.. رياض منصور يبعث ثلاث رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

طالع سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

جيش الاحتلال يعلن فشل عملية إطلاق صاروخ من غزة

جيش الاحتلال يعلن فشل عملية إطلاق صاروخ من غزة

منوعات

تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب في لبنان بسبب فضل شاكر

تفاصيل التحقيق مع شيرين عبد الوهاب في لبنان بسبب فضل شاكر

حسن الرداد يؤكد أنباء ولادة زوجته إيمي سمير غانم

حسن الرداد يؤكد أنباء ولادة زوجته إيمي سمير غانم

شاهد.. أحلام الشامسي تطرح ألبوم &quot;رزق الورد&quot; باللهجة العراقية

شاهد.. أحلام الشامسي تطرح ألبوم "رزق الورد" باللهجة العراقية

عمرو دياب الأعلى استماعاً في العالم العربي في بداية 2023

عمرو دياب الأعلى استماعاً في العالم العربي في بداية 2023

شاهد.. فرح الزاهد: &quot;أتمنى الارتباط لكن لا أحد يتقدم لخطبتي&quot;

شاهد.. فرح الزاهد: "أتمنى الارتباط لكن لا أحد يتقدم لخطبتي"

شاهد.. بعد التنمر على ابنة دنيا سمير غانم.. أول رد من والدها رامي رضوان

شاهد.. بعد التنمر على ابنة دنيا سمير غانم.. أول رد من والدها رامي رضوان

شاهد.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها حول الزواج المدني

شاهد.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها حول الزواج المدني

شاهد: شمس الكويتية في مطار اللد.. ماذا قالت عن سبب الزيارة؟

شاهد: شمس الكويتية في مطار اللد.. ماذا قالت عن سبب الزيارة؟

شاهد.. نادية الجندي تكشف عن خلطتها السرّية للحفاظ على رشاقتها

شاهد.. نادية الجندي تكشف عن خلطتها السرّية للحفاظ على رشاقتها

شاهد.. شيرين عبد الوهاب تتجاهل الهجوم عليها وتتخذ هذا القرار

شاهد.. شيرين عبد الوهاب تتجاهل الهجوم عليها وتتخذ هذا القرار

عربي

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

الأردن والإمارات: على إسرائيل وقف إجراءاتها &quot;اللاشرعية&quot;

الأردن والإمارات: على إسرائيل وقف إجراءاتها "اللاشرعية"

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى