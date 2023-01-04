الصومال: قتلى بانفجار سيارتين مفخختين

رام الله - دنيا الوطنارتفعت حصيلة ضحايا التفجيرين الانتحاريين بمنطقة مهاس في إقليم هيران وسط الصومال إلى 15 قتيلاً.وكان مسؤولون أمنيون قالوا إن 9 أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب عدد آخر في هجوم بسيارات مفخخة متزامنة في بلدة بوسط الصومال، وفق قناة (الميادين).وقال مسؤول الأمن المحلي، عبدالله أدان، إن "الإرهابيين هاجموا بلدة محاس هذا الصباح مستخدمين مركبتين مفخختين. واستهدفوا منطقة مدنية".ووقع الاعتداء الذي نُسب لعناصر "حركة الشباب" المتطرفة في منطقة هيران وسط الصومال، وقال قائد الشرطة في محاس عثمان نور إن "الإرهابيين لجأوا بعد هزيمتهم إلى استهداف المدنيين بشكل يائس"، مضيفاً: "لقد قتلوا مدنيين أبرياء في الانفجارين".يشار إلى أن رئيس الصومال، حسن شيخ محمود، دعا القوات العسكرية قبل أيام للاستعداد لمحاربة الإرهاب، كذلك أعلنت الحكومة الصومالية استمرارها في مطاردة حركة "الشباب" التابعة لتنظيم "القاعدة".