"الإعلامي الحكومي" يطالب التلفزيون الألماني بالتراجع عن قرار إغلاق مكتبه في غزة

رام الله - دنيا الوطنطالب المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، التلفزيون الألماني (ARD) بالتراجع عن قراره إغلاق مكتبه في قطاع غزة وإعادة العاملين فيه إلى وظيفتهم.كما وطالب خلال بيان له جميع المعنيين من مؤسسات صحفية وهيئات حقوقية بالوقوف والتضامن مع ما يتعرض له الصحفيين الفلسطينيين من انتهاكات تتمثل في الملاحقة والقمع والقتل والإيقاف عن العمل والفصل بحجج واهية.ودعا البيان وسائل الإعلام المحلية والدولية بتكثيف تسليط الضوء على جميع الممارسات القمعية التي ينفذها الاحتلال مع سبق الإصرار والترصد بحق شعبنا.كما ودعا المؤسسات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير للتحرك الجاد والعاجل للوقوف عند مسؤولياتها.