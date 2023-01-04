أردوغان يعتزم إجراء محادثات مع بوتين بهذا الشأن

مصدر خاص لوكالة (سبوتنيك) اليوم الأربعاء،

رام الله - دنيا الوطنيعتزم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن منصة الغاز في تركيا.وقالإن موضوع "منصة الغاز" هو أحد المواضيع الرئيسية على الأجندة الثنائية بين بوتين وأردوغان والتي تخضع للسيطرة المباشرة للزعيمين، حيث أعلن الجانب الروسي في وقت سابق "بدء الخطوات العملية ويجري تنسيق كل الخطوات مع الجانب التركي".وفي وقت سابق، كشف الرئيس التركي أنّ بلاده حددت رؤيتها للطاقة، وأنها ستسعى إلى تقليل الاعتماد الخارجي على الموارد الأولية من 71% إلى 13% بحلول العام 2053.وصرّح أردوغان، قبل أيام، بأنّ تركيا تجري الأعمال التحضيرية لمشروع "محور الغاز" الذي اقترحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وأصدر الرئيسان الروسي والتركي، فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان، توجيهات بالعمل بالتفصيل وبسرعة، على مسألة إنشاء مركز للغاز في تركيا، لكي يمكن من خلاله لروسيا نقل الغاز من "التيار الشمالي"، عبر منطقة البحر الأسود وتركيا، وفق قناة (الميادين).وكان الرئيس أردوغان استقبل أليكسي ميللر المدير التنفيذي لشركة "غاز بروم" الروسية للغاز، حيث ناقش الطرفان إنشاء مركز الغاز في تركيا.