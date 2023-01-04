الاحتلال ينفذ عمليات هدم في بلدة سلوان المقدسية وجنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطننفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء، عمليات هدم طالت أحد منازل المقدسيين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، بحجة البناء دون ترخيص.وقامت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها جرافتان، بهدم منزل يعود للمواطن محمد أحمد عاصي الأعور في بلدة سلوان، وهو قيد الإنشاء وتبلغ مساحته 200 متر مربع.وكان عائلة الأعور المكونة من 10 أفراد تنوي الانتقال والعيش في المنزل، قبل أن تقوم قوات الاحتلال بهدمه، رغم استمرار جلسات المحكمة بشأن المنزل.وفي سياق متصل، هدمت قوات الاحتلال بركساً لتربية الأغنام في بلدة الخضر جنوب بيت لحم، فيما أصيب عشرات المواطنين بحالات اختناق خلال مواجهات اندلعت عقب عملية الهدم.واقتحمت قوات الاحتلال منطقة "أبو سود" غرب بلدة الخضر، وهدمت بركساً مساحته 150 متراً مربعاً، يعود للمواطن خيري إبراهيم صبيح، بحجة عدم الترخيص.وصعّدت قوات الاحتلال مؤخراً هجمتها الاستيطانية في منطقة "أبو سود"، وتمثلت في هدم منازل وإخطار أخرى بالهدم ووقف البناء.