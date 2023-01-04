دولي

غانتس يطالب برد هجومي قاسٍ على كل صاروخ اُطلق من القطاع

غانتس يطالب برد هجومي قاسٍ على كل صاروخ اُطلق من القطاع
إطلاق صاروخ من غزة
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير جيش الاحتلال الأسبق، بيني غانتس، اليوم الأربعاء، برد هجومي قاسٍ على كل صاروخ أطلق من قطاع غزة. 

كما وتحدث حول معادلة الرد العسكري والمدني والاقتصادي التي فرضتها إسرائيل ضد حركة حماس بغزة.

وقال غانتس: إنه "في العامين الماضيين، أنشأنا معادلة رد عسكري ومدني واقتصادي ضد حركة حماس والتنظيمات في قطاع غزة". 

وأضاف: "لكن الليلة الماضية، تم اختبار السياسة لأول مرة في الحكومة الجديدة ولم يتم الرد، رغم الاعتبارات".

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وأكمل غانتس: "يجب أن نقول هذا الصباح أيضًا: لا بد من توجيه رد هجومي قاسٍ وبشكل واضح على كل صاروخ وبالون يطلق من غزة". 

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