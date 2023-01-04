بحضور الصالحي.. تفاصيل اجتماع لمكتب محافظة رام الله والبيرة لحزب الشعب

رام الله - دنيا الوطنعقد مكتب محافظة رام الله والبيرة، اجتماعه الدوري بحضور الأمين العام للحزب بسام الصالحي ناقش خلاله العديد من القضايا المتعلقة بالوضع التنظيمين واستنهاض العمل إضافة للتحضيرات لإحياء ذكرى إعادة تأسيس الحزب في العاشر من شباط المقبل ضمن الأنشطة الكفاحية، وتصعيد المقاومة الشعبية في مواجهة سياسات الاحتلال وحملات الاستيطان الاستعماري، واستهداف مدينة القدس، وعمليات القتل بدم بارد والاعدامات التي ينفذها جيش الاحتلال بحق المدنيين العزل.واكد الاجتماع أهمية توسيع رقعة المقاومة الشعبية في مواجهة تلك السياسات الاجرامية لدولة الاحتلال، وقدم الصالحي شرحا مفصلا لآخر التطورات السياسية مشددا على أهمية مقاطعة حكومة الاحتلال حديثة التشكيل ودعوة العالم لفرض عقوبات عليها الى جانب اتخاذ سلسلة من الخطوات الداخلية بما فيها الشروع بتطبيق قرارات المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير، والعمل على خطوات جدية لاستعادة الوحدة وانهاء الانقسام الداخلي، واهمية تطوير خطاب داخلي ينسجم مع التحديات الماثلة كون الشعب الفلسطيني يعيش مرحلة تحرر وطني عنوانها انهاء الاحتلال وتمكينه من ممارسة حق تقرير مصيره الوطني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس، ورفض اي صيغ للتعايش مع واقع الاحتلال .وقدم ناظم خرمة سكرتير الحزب في المحافظة عرضا للتطورات المتعلقة بسير العمل في المواقع الحزبية، وضرورة تطويره على قاعدة تعزيز التنظيم الحزبي ودور الهيئات والمنظمات الحزبية ، مؤكدا ان تنظيم الحزب هو محور تنفيذ الروية الفكرية والسياسية والاجتماعية للحزب.واقر الاجتماع عددا من القرارات حول الوضع التنظيمي في المحافظة بهدف تطوير العمل وزيادة الفعالية لدى منظمات الحزب في المواقع المختلفة بموازاة استمرار التحضيرات لعقد المؤتمر الخامس للحزب.