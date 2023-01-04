الشؤون المدنية: اليوم سيتم استلام جثمان الشهيد محمد عمرو من مدينة حلحول

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للشؤون المدنية، مساء اليوم الخميس، أنه سيتم إستلام جثمان الشهيد محمد حسين عمرو من مدينة حلحول بمحافظة الخليلوقالت هيئة الشؤون المدنية في بيان لها إنه: "ضمن المتابعة الحثيثة التي تقوم بها الهيئة وبتوجيهات مباشرة من الوزير حسين الشيخ من أجل استعادة جثامين الشهداء سيتم إستلام جثمان الشهيد محمد حسين عمرو من مدينة حلحول بمحافظة الخليل ظهر اليوم الاربعاء ، من قبل طواقم الهيئة في الخليل والهلال الاحمر الفلسطيني وذوي الشهيد".وأضافت الهيئة بيانها أن "الشهيد محمد استشهد برصاص الاحتلال بتاريخ 2021-02-1 في بلدة حوارة".