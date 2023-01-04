شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي ومحافظة القدس تبحثان سبل التعاون

سلطة الأراضي ومحافظة القدس تبحثان سبل التعاون
رام الله - دنيا الوطن
التقى علاء التميمي القائم بأعمال رئيس سلطة الأراضي اليوم في مكتبه، عبدالله صيام نائب محافظ محافظة القدس والوفد المرافق، ناقلاً تحيات المحافظ عدنان غيث الذي لا يزال يقضي قراراً بالحبس المنزلي المفتوح.

وتم وضع التميمي بصورة التطورات التي تمر بها محافظة القدس ومدينة القدس بشكل خاص جراء إجراءات الاحتلال المتسعة والمتسارعة بحق الأرض والمواطن، وأيضاً تم بحث قضايا اعتداءات المستوطنين في مدينة القدس وكيفية العمل على تعزيز صمود المواطن المقدسي. 

وبدوره رحب التميمي بالحضور وأكد على استمرارية التعاون والتواصل بين سلطة الأراضي ومحافظة القدس بما يخدم مدينة السلام، عاصمة فلسطين وأهلها.

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