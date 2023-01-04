أمريكا: "الجمهوريون" يفشلون بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

رام الله - دنيا الوطنأخفق الجمهوريون، الثلاثاء، في انتخاب رئيس لمجلس النواب الأمريكي الذي يسيطرون عليه، على مدار دورتيّ تصويت.ورشحت الأغلبية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي لرئاسة مجلس النواب خلفا للديمقراطية نانسي بيلوسي، إلا أن مكارثي لم يحصل لدورتين تصويت متتاليتين على الأصوات اللازمة لرئاسة المجلس.وكان الديمقراطيون رشحوا أيضا زعيمهم حكيم جيفريز، لمواجهة المرشح الجمهوري لرئاسة مجلس النواب الأمريكي، وفق وكالة (الأناضول).ووفقا لقناة الحرة الأمريكية، أسفرت الجولة الثانية من التصويت على منصب رئيس مجلس النواب، عن حصول مكارثي على 203 أصوات، فيما فاز الزعيم الديمقراطي بنحو 212 صوتا.يذكر أن مجلس النواب الأمريكي سيلجأ للاقتراع للمرة الثالثة، حتى يتم التصويت بـ 218 صوتا لأي من المرشحين.