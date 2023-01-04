الأردن والإمارات: على إسرائيل وقف إجراءاتها "اللاشرعية"

رام الله - دنيا الوطنأكد الأردن والإمارات، الثلاثاء، ضرورة وقف إجراءات إسرائيل "اللاشرعية" والتي من شأنها تقويض مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).هذا التأكيد جاء خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد وبحثا خلاله أيضا سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وفق بيان للخارجية الأردنية تلقت الأناضول نسخة منه.وذكر البيان أن الوزيرين أكدا "ضرورة تفعيل الجهود المستهدفة تحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين الذي يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة لتعيش بأمن وسلام إلى جانب إسرائيل".ومفاوضات السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي متوقفة منذ أبريل/ نيسان 2014، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان وإطلاق سراح معتقلين فلسطينيين إضافة إلى تنصلها من مبدأ حل الدولتين.وشدد الوزيران على ضرورة وقف جميع الإجراءات الاسرائيلية "اللاشرعية" التي تقوض مبدأ حل الدولتين، بحسب وكالة (الأناضول).كما أدانا اقتحام وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي إيتمار بن غفير المسجد الأقصى في مدينة القدس الشرقية المحتلة صباح الثلاثاء، معتبرين إياه "خرقا للقانون الدولي وتصعيدا خطيرا".