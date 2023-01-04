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فيديو: نصر الله يُعقب على اقتحام "بن غفير" للأقصى

فيديو: نصر الله يُعقب على اقتحام "بن غفير" للأقصى
حسن نصرالله
رام الله - دنيا الوطن
عقب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، مساء الثلاثاء، على اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصى أمس. 

وقال نصر الله: إننا "نضمّ صوت المقاومة في لبنان إلى أصوات الفلسطينيين"، مؤكداً أنّ "التعرض للمقدسات لن يفجر الوضع في فلسطين فقط، بل في كل المنطقة أيضاً".

وأوضح "أننا لن نقبل أي تغيير في قواعد الاشتباك في لبنان، والإسرائيليون يعرفون أننا كنا جاهزين للذهاب إلى أبعد مكان عند ترسيم الحدود"، وفق قناة (الميادين). 

 









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