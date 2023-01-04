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شاهد: انتهاكات الاحتلال تتصاعد.. إصابات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة

شاهد: انتهاكات الاحتلال تتصاعد.. إصابات واعتقالات بمناطق متفرقة من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شابان، واعتقل ثلاثة آخرون، صباح اليوم الأربعاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي، بلدتي قباطية والزبابدة جنوب جنين.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة قباطية وحاصرت منزلاً، وإثر ذلك اندلعت مواجهات عنيفة اطلق الجنود خلالها الرصاص وقنابل الصوت والغاز تجاه الشبان، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافوا أن أحد  الشبان أصيب بالرصاص في الكتف والقدم، وقامت دورية عسكرية بدعسه بعد ان سقط على الأرض، وجرى نقله إلى مستشفى جنين لتلقي العلاج.

وقالت مصادر أمنية، إن قوات الاحتلال اعتقلت من قباطية كلا من: مروح ياسر خزيمية، ومحمد محمود لطفي أبو الرب، وعبد الله أبو وعر.

وأضافت المصادر ذاتها أن قوات الاحتلال دعست شابا اثناء اقتحامها بلدة الزبابدة، ما أدى إلى إصابته برضوض.

في سياق آخر، اعتقلت قوات الاحتلال صباح اليوم الأربعاء، مواطنين من مدينة نابلس.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوة عسكرية إسرائيلية اقتحمت أحياء عدة من المدينة صباح اليوم، وداهمت منزلا في حي رأس العين وقامت بتفتيشه واعتقلت المواطن يزن الحبش، كما داهمت منزلا في الجبل الشمالي للمدينة واعتقلت الأسير المحرر طارق الكوني.

كما اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، مواطنا من ضاحية شويكة شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل كايد نايفة بعد مداهمة منزله في الضاحية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم الأربعاء، أسيراً محرراً من بلدة بيت فجار جنوب المدينة.

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت منير نسيم بلو، بعد دهم منزل ذويه وتفتيشه.

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