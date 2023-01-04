مسؤولون أميركيون: "بن غفير" يحاول خلق الفوضى ولديه قضايا مهمة فليهتم بها
عقب مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، على اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى يوم أمس.
وقال المسؤولون الأميركيون لصحيفة (يديعوت أحرنت) الإسرائيلية: إننا "نعبر عن غضبنا من اقتحام بن غفير للأقصى، لإنه شخص يحاول خلق الفوضى".
وتساءلوا: "هل يريد بن غفير الحصول على مشاهدات أكثر في تيكتوك؟ اقتحامه للأقصى أمر غير منطقي".
اقرأ أيضًا.. الخارجية الأمريكية تعقب على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
وأكمل المسؤولون الأميركيون: "ما هو السبب الذي يدفعه للاقتحام سوى جذب الانتباه، لديه قضايا مهمة فليذهب للاهتمام بها، سيكون الأمر مزعجًا للغاية إذا أطلقت صواريخ من غزة بسببه".
التعليقات