دولي

مسؤولون أميركيون: "بن غفير" يحاول خلق الفوضى ولديه قضايا مهمة فليهتم بها

مسؤولون أميركيون: "بن غفير" يحاول خلق الفوضى ولديه قضايا مهمة فليهتم بها
إيتمار بن غفير
رام الله - دنيا الوطن
عقب مسؤولون أميركيون، اليوم الأربعاء، على اقتحام وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى يوم أمس. 

وقال المسؤولون الأميركيون لصحيفة (يديعوت أحرنت) الإسرائيلية: إننا "نعبر عن غضبنا من اقتحام بن غفير للأقصى، لإنه شخص يحاول خلق الفوضى". 

وتساءلوا: "هل يريد بن غفير الحصول على مشاهدات أكثر في تيكتوك؟ اقتحامه للأقصى أمر غير منطقي". 

اقرأ أيضًا.. الخارجية الأمريكية تعقب على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

وأكمل المسؤولون الأميركيون: "ما هو السبب الذي يدفعه للاقتحام سوى جذب الانتباه، لديه قضايا مهمة فليذهب للاهتمام بها، سيكون الأمر مزعجًا للغاية إذا أطلقت صواريخ من غزة بسببه". 

أخبار ذات صلة

أمريكا: &quot;الجمهوريون&quot; يفشلون بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

أمريكا: "الجمهوريون" يفشلون بانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب

الخارجية الأمريكية تعقب على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

الخارجية الأمريكية تعقب على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

يضم 11 عضوًا.. الكشف عن التشكيلة الجديدة لـ (كابينت) إسرائيل

يضم 11 عضوًا.. الكشف عن التشكيلة الجديدة لـ (كابينت) إسرائيل

الاحتلال يرفع حالة التأهب بعد تهديدات (حماس والجهاد)

الاحتلال يرفع حالة التأهب بعد تهديدات (حماس والجهاد)

مقتل جندي جراء انفلات رصاصة داخل قاعدة عسكرية بالقرب من القدس

مقتل جندي جراء انفلات رصاصة داخل قاعدة عسكرية بالقرب من القدس

إيران: سنلاحق إسرائيل بأي مكان في العالم

إيران: سنلاحق إسرائيل بأي مكان في العالم

تركيا: اتخذنا إجراءات ضد اليونان وهذه تفاصيل الحادث بالمياه الإقليمية

تركيا: اتخذنا إجراءات ضد اليونان وهذه تفاصيل الحادث بالمياه الإقليمية

&quot;داعش&quot; يعلن مسؤوليته عن التفجير قرب مطار كابل العسكري

"داعش" يعلن مسؤوليته عن التفجير قرب مطار كابل العسكري

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

سلطة الأراضي ومحافظة القدس تبحثان سبل التعاون

سلطة الأراضي ومحافظة القدس تبحثان سبل التعاون

&quot;العليا للعشائر&quot; تدعو الفصائل إلى إنهاء الانقسام فورًا

"العليا للعشائر" تدعو الفصائل إلى إنهاء الانقسام فورًا

درعي يسعى لسحب الجنسية من الأسير كريم يونس

درعي يسعى لسحب الجنسية من الأسير كريم يونس

الرئيس عباس يدعو تنفيذية المنظمة للاجتماع الخميس

الرئيس عباس يدعو تنفيذية المنظمة للاجتماع الخميس

ضبط أكثر من نصف كيلو غرام من مواد يشتبه أنها مخدرة في أريحا

ضبط أكثر من نصف كيلو غرام من مواد يشتبه أنها مخدرة في أريحا

الكيلة تشكل لجنة تحقيق في وفاة طفل بأحد مشافي الخليل

الكيلة تشكل لجنة تحقيق في وفاة طفل بأحد مشافي الخليل

وزير الجيش يستعرض مع رئيس (شاباك) تقييم الأوضاع في الضفة وغزة

وزير الجيش يستعرض مع رئيس (شاباك) تقييم الأوضاع في الضفة وغزة

الرئيس عباس يكلف بعثة فلسطين للتوجه لمجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على الأقصى

الرئيس عباس يكلف بعثة فلسطين للتوجه لمجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على الأقصى

منوعات

شاهد.. بعد التنمر على ابنة دنيا سمير غانم.. أول رد من والدها رامي رضوان

شاهد.. بعد التنمر على ابنة دنيا سمير غانم.. أول رد من والدها رامي رضوان

شاهد.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها حول الزواج المدني

شاهد.. إلهام شاهين تثير الجدل بتصريحاتها حول الزواج المدني

شاهد.. شمس الكويتية تصل فلسطين بلا تأشيرة دخول بهدف &quot;العلم والعلاج&quot;

شاهد.. شمس الكويتية تصل فلسطين بلا تأشيرة دخول بهدف "العلم والعلاج"

شاهد.. نادية الجندي تكشف عن خلطتها السرّية للحفاظ على رشاقتها

شاهد.. نادية الجندي تكشف عن خلطتها السرّية للحفاظ على رشاقتها

شاهد.. شيرين عبد الوهاب تتجاهل الهجوم عليها وتتخذ هذا القرار

شاهد.. شيرين عبد الوهاب تتجاهل الهجوم عليها وتتخذ هذا القرار

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

عربي

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

مصر: نأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

مصر: نأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

&quot;الخارجية الأردنية&quot;: اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

"الخارجية الأردنية": اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي