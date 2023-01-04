كيف علّق الإعلام الإسرائيلي على فشل إطلاق صاروخ من القطاع ورد فعل الحكومة الجديدة؟

علّقت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأربعاء، على فشل إطلاق صاروخ من قطاع غزة، ورد فعل الحكومة الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو.



وقال الصحفي الإسرائيلي، ألموغ بوكير: "في إطار عودة الحكم لنتنياهو وبن غفير، لم يرد الجيش الإسرائيلي الليلة على إطلاق الصاروخ من قطاع غزة".



وأضاف: "بمعنى آخر، تعود حكومة نتنياهو إلى سياسة الاحتواء ... هذا هو الوقت المناسب للتذكير بأن حكومة بينيت-لابيد اتبعت سياسة الرد على كل بالون أو إطلاق صاروخ، حتى لو لم يعبر الصاروخ السياج".



ونقلت إذاعة (103fm) عن المراسل العسكري لـ (القناة 12) الإسرائيلية، نير دفوري، بشأن فشل إطلاق صاروخ الليلة من غزة، قوله: "كانت محاولتهم إطلاق صاروخ باتجاه غلاف غزة، ولم تنجح، فسقط داخل القطاع".



وأضاف: "سيتعين علينا الانتظار ومعرفة ما إذا كانت الحكومة سترد بطريقة ما".



بدوره قال هاليل روزين، من (القناة 14): "فيما يلي رد فعل "الحكومة اليمينية الكاملة" على إطلاق الصاروخ باتجاه الغلاف الليلة من قطاع غزة: لا شيء".



رام الله - دنيا الوطن