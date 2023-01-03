"العليا للعشائر" تدعو الفصائل إلى إنهاء الانقسام فورًا

رام الله - دنيا الوطندعت الهيئة العليا لشؤون العشائر الفصائل الفلسطينية إلى إنهاء الانقسام فورًا والانتقال إلى مرحلة وطنية وسياسية جديدة عنوانها الوحدة الوطنية والمقاومة بكل أشكالها.وأكد المفوض العام للهيئة عاكف المصري أن الشعب الفلسطيني يواجه الان أخطر حكومة تشكلت منذ النكبة الفلسطينية وان قادتها من أخطر غلاة المتطرفين والمتشددين دينيا وقوميا و ان بنيامين نتانياهو قد سلمهم مفاتيح الضفة الغربية و القدس الشرقية من اجل تطبيق خطة الضم و قد فتح الافاق امامهم لتهويد المسجد الاقصى المبارك و كذلك تهجير اهلنا في الداخل المحتل عبر سن مجموعة من القوانين العنصرية.واعتبر ان الفصائل تتحمل مسؤولية رئيسية في استمرار الصراع الداخلي الفلسطيني والانقسام، حيث حتى الان مازالت الفصائل تدور في الفراغ وان الحل الحقيقي هو تطبيق الاتفاقيات الموقعة بين كافة الفصائل وخاصة الحوار الوطني الذي انطلق من القاهرة وكذلك حوار الجزائر الذي لم ينجح في إنهاء الانقسام.ودعا المصري الفصائل إلى عقد لقاء وطني موسع في القاهرة خلال أسبوع لتشكيل حكومة وحدة وطنية وقيادة وطنية موحدة لمواجهة كافة التحديات وخاصة حكومة المتطرفين في إسرائيل.