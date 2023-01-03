دولي

الخارجية الأمريكية تعقب على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى

الخارجية الأمريكية تعقب على اقتحام بن غفير للمسجد الأقصى
الخارجية الأميركية
رام الله - دنيا الوطن
عقبت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء اليوم الثلاثاء، على اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير لباحات المسجد الأقصى المبارك.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس "إننا نعارض أي إجراءات أحادية الجانب تقوض الوضع التاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس "..

وأضاف برايس أن "رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إنه يحدد سياسة الحكومة الإسرائيلية الحالية وسنتعامل بناء على ذلك"، مؤكداً أن "الزيارة يمكن أن تؤدي لتفاقم التوتر وإثارة العنف".

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