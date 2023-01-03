درعي يسعى لسحب الجنسية من الأسير كريم يونس

رام الله - دنيا الوطنطالب وزير الداخلية والصحة في حكومة الاحتلال الجديدة أرييه درعي، بسحب الجنسية الإسرائيلية من الأسيرين كريم وماهر يونس، الذي من المنتظر إطلاق سراحهما بعد إمضاء 40 عاما في معتقلات الاحتلال.وقالت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إن درعي وجه نداءً عاجلاً للمستشارة القضائية للحكومة، وطلب منها العمل لممارسة سلطتها بموجب قانون المواطنة لسحب الجنسية الإسرائيلية عن الأسيرين كريم وماهر يونس.وأضاف: "من غير المعقول أن يستمر هؤلاء الأشخاص في حمل الجنسية الإسرائيلية".وتابع: "في ضوء كل ما سبق، ولكي أمارس سلطتي وفقًا لقانون المواطنة، أطالبك بالعمل على سحب الجنسية من خلال تقدم الملف إلى محكمة الشؤون الإدارية".ومن المقرر أن يتنفس الأسير كريم يونس الحرية بعد غد الخميس، الخامس من كانون الثاني/يناير الجاري. والأسير كريم يونس هو عميد الأسرى الفلسطينيين، وعضو اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ولد في الـ23 من تشرين الثاني/ نوفمبر عام 1958، في بلدة عارة في أراضي العام 1948، وهو الابن الأكبر لعائلته.