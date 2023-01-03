عاجل

  • المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: سقط الصاروخ داخل قطاع غزة ولم يجتاز الحدود

  • (القناة 12): صاروخ أطلق من غزة نحو الغلاف لكنه سقط داخل حدود القطاع


شؤون فلسطينية

ضبط أكثر من نصف كيلو غرام من مواد يشتبه أنها مخدرة في أريحا

ضبط أكثر من نصف كيلو غرام من مواد يشتبه أنها مخدرة في أريحا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على تاجر للمواد المخدرة وهو من أصحاب السوابق في هذه القضايا بحالة تلبس في مدينة أريحا وضبطت بحوزته 526 غم من  مواد يشتبه أنها مخدره من نوع القنب المصنع .

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة وبمساندة عدد من الإدارات فيها تمكن من ضبط المشتبه فيه بعد إجراء التفتيش القانوني لأحد المنازل في المحافظة.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.

أخبار ذات صلة

درعي يسعى لسحب الجنسية من الأسير كريم يونس

درعي يسعى لسحب الجنسية من الأسير كريم يونس

الرئيس عباس يدعو تنفيذية المنظمة للاجتماع الخميس المقبل

الرئيس عباس يدعو تنفيذية المنظمة للاجتماع الخميس المقبل

الكيلة تشكل لجنة تحقيق في وفاة طفل بأحد مشافي الخليل

الكيلة تشكل لجنة تحقيق في وفاة طفل بأحد مشافي الخليل

وزير الجيش يستعرض مع رئيس &quot;الشاباك&quot; تقييم الأوضاع في الضفة وغزة

وزير الجيش يستعرض مع رئيس "الشاباك" تقييم الأوضاع في الضفة وغزة

الرئيس عباس يكلف بعثة فلسطين للتوجه لمجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على الأقصى

الرئيس عباس يكلف بعثة فلسطين للتوجه لمجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على الأقصى

خريشة: اقتحام بن غفير للأقصى يؤكد أننا مقبلون على مزيد من التطرف

خريشة: اقتحام بن غفير للأقصى يؤكد أننا مقبلون على مزيد من التطرف

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 2400 قرار إداري بحق الأسرى خلال العام 2022

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 2400 قرار إداري بحق الأسرى خلال العام 2022

&quot;التعليم العالي&quot; تفتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

"التعليم العالي" تفتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&quot;العليا للعشائر&quot; تدعو الفصائل إلى إنهاء الانقسام فورًا

"العليا للعشائر" تدعو الفصائل إلى إنهاء الانقسام فورًا

ضبط أكثر من نصف كيلو غرام من مواد يشتبه أنها مخدرة في أريحا

ضبط أكثر من نصف كيلو غرام من مواد يشتبه أنها مخدرة في أريحا

خريشة: اقتحام بن غفير للأقصى يؤكد أننا مقبلون على مزيد من التطرف

خريشة: اقتحام بن غفير للأقصى يؤكد أننا مقبلون على مزيد من التطرف

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 2400 قرار إداري بحق الأسرى خلال العام 2022

مركز فلسطين: الاحتلال يصدر 2400 قرار إداري بحق الأسرى خلال العام 2022

&quot;التعليم العالي&quot; تفتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

"التعليم العالي" تفتح باب التسجيل لترخيص مكاتب خدمات جامعيّة جديدة

تحالف &quot;غزة هاشم&quot; ينظم لقاءً تشاورياً حول انتخابات الغرفة التجارية

تحالف "غزة هاشم" ينظم لقاءً تشاورياً حول انتخابات الغرفة التجارية

صبري: اقتحام بن غفير للأقصى غدر وجريمة بتواطؤ من حكومة الاحتلال

صبري: اقتحام بن غفير للأقصى غدر وجريمة بتواطؤ من حكومة الاحتلال

هيئة الأسرى تدعو شعبنا وأحرار العالم للتغريد خلال استقبال الأسير كريم يونس

هيئة الأسرى تدعو شعبنا وأحرار العالم للتغريد خلال استقبال الأسير كريم يونس

منوعات

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

ناقد فني يكشف عن مشروع لم يكتمل ليحيى الفخراني

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمُنيات نادية الجُندي لعام 2023

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

أمينة خليل تعيش حالة من النشاط الفني… تعرف على التفاصيل

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

بسبب الثلوج.. نجم عالمي في المستشفى بحالة حرجة

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

اعتقال ملكة جمال عربية بتهمة حيازة مخدرات... إليكم التفاصيل

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

شاهد.. نجمة عربية تشتكي من ظلم طليقها الفنان وتطالب بإنصاف طفلها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

بالفيديو والصور.. نور إيهاب تحتفل رسمياً بخطوبتها

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

شاهد.. فيفي عبده تكشف سبب طلبها الطلاق

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

أحلام تروّج لألبومها الجديد بطريقة مميّزة ومفاجأة خاصة

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

بعد تصوير أسبوعين.. تنتهي نيللي كريم من تصوير (عملة نادرة)

عربي

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان

الأردن يستدعي السفير الإسرائيلي في عمّان

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

السعودية: ندين الممارسات الاستفزازية لأحد المسؤولين الإسرائيليين باقتحام باحات الأقصى

مصر: نأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

مصر: نأسف لاقتحام مسؤول إسرائيلي الأقصى ونؤكد رفضنا لأية إجراءات أحادية مخالفة للقانون الدولي

&quot;الخارجية الأردنية&quot;: اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي

"الخارجية الأردنية": اقتحام بن غفير خطوة استفزازية مدانة وتمثل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي