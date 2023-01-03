ضبط أكثر من نصف كيلو غرام من مواد يشتبه أنها مخدرة في أريحا

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة اليوم الثلاثاء، على تاجر للمواد المخدرة وهو من أصحاب السوابق في هذه القضايا بحالة تلبس في مدينة أريحا وضبطت بحوزته 526 غم من مواد يشتبه أنها مخدره من نوع القنب المصنع .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة بأن فرع مكافحة المخدرات في شرطة المحافظة وبمساندة عدد من الإدارات فيها تمكن من ضبط المشتبه فيه بعد إجراء التفتيش القانوني لأحد المنازل في المحافظة.وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته والمضبوطات لجهة الاختصاص لمتابعة الإجراءات القانونية اللازمة بحقه أصولاً.