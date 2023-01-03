الكيلة تشكل لجنة تحقيق في وفاة طفل بأحد مشافي الخليل

رام الله - دنيا الوطنشكلت وزيرة الصحة مي الكيلة لجنة تحقيق في ظروف وفاة الطفل محمد حمزة سليمية في مستشفى الخليل الحكومي، متقدمة بالتعزية والمواساة من ذويه.وقالت الكيلة إن "لجنة التحقيق ستباشر عملها صباح غدٍ، ولن يتم التهاون مع أي تقصير أو خلل في هذه الحالة."وأضافت أن "وفاة الطفل سليمية آلمتنا جميعاً، لذلك سنعمل جاهدين للتقصي عن سبب الوفاة وملابساتها، مشيرة إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال أثبتت لجنة التحقيق وجود تقصير أو إهمال".وأكدت أن الطفل محمد هو ابننا جميعاً ولن نتهاون في التحقيق في ملف وفاته.