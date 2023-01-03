الرئيس عباس يكلف بعثة فلسطين للتوجه لمجلس الأمن لمواجهة الاعتداءات على الأقصى

رام الله - دنيا الوطنكلف الرئيس محمود عباس، بعثة فلسطين في نيويورك بالتحرك الفوري في الأمم المتحدة ومجلس الأمن لإدانة ووقف الاعتداءات على المسجد الأقصى من قبل أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ومجموعات متطرفة، في انتهاك خطير للوضع التاريخي والقانوني في القدس المحتلة.وسيتم هذا التحرك بالتنسيق مع المملكة الأردنية الهاشمية والعمل مع المجموعات الصديقة في الأمم المتحدة.جاء ذلك رداً على قيام وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير باقتحام المسجد الأقصى صباح اليوم الثلاثاء، وتهديده بسبسة من الاقتحامات في الأيام المقبلة.